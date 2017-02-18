Aksaray Gençlik Merkezi üyelerinden kan bağışı

AKSARAY (AA) – Aksaray Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi üyeleri, kent merkezinde “Bir kan bağışı üç hayat kurtarır ” sloganı altında kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Gençlik Merkezi gönüllü üye ve çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirilen kampanyada gençler, 60 ünite kan bağışladı.

Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Akpınar, kent meydanındaki etkinlikte gazetecilere yaptığı açıklamada, aylık faaliyet programı kapsamında kampanyayı düzenlediklerini söyledi.

Herkesin kan verme konusunda duyarlı olması gerektiğini ifade eden Akpınar, “Üyelerimizle birlikte böyle bir karar alıp gönüllü gençlerimizle ve müdürlük personelimizle birlikte bugün 60 kişi kan bağışladı. Amacımız, toplumda kan bağışı bilincinin oluşturulması. Katkı sunan herkese teşekkür ediyorum.” dedi.