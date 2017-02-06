Aksaray İHH Başkanı Özkan'dan Kaymakam Büyüker'e ziyaret

AKSARAY (AA) – Aksaray İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği (İHH) Başkanı Önder Özkan, Sarıyahşi Kaymakamı Yıldız Büyüker’i makamında ziyaret etti.

Özkan, ziyarette yaptığı konuşmada, sivil toplum kuruluşu olarak toplumun hızla gelişmesi ve iyileşmesi adına birçok yardım faaliyeti yaptıklarını söyledi.

İHH’nın önce kendi ülkesinden başlayarak, dalga dalga dünyaya yardım ulaştırma gayretinde olan bir sivil toplum kuruluşu olduğunu ifade eden Özkan, şunları kaydetti:

“Bu bağlamda mağdur ve muhtaç herkese yetişmeye çalışıyoruz. Özellikle yetim projesi hususunda Sarıyahşi’de tüm yetimlerin desteklenmesi ve topluma örnek insanlar olarak kazandırılmaları için kaymakamlık ve belediyeden destek bekliyoruz. Bu projede aylık 100 lira ile bir yetimin eğitim, gıda, kıyafet gibi ihtiyaçları karşılanabiliyor. Projeden 0-12 yaş arası, babası vefat etmiş, madden ihtiyaç sahibi olduğunu resmi makamlardan alacakları bir belge ile ispatlayan çocuklarımız faydalanabiliyor.”

Büyüker ise projeye devletin verdiği önemden yola çıkarak, bu hususta paydaş kurumlarla toplantı yapılacağını belirtti.