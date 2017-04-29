AKSARAY (AA) – Aksaray Belediyesince 150 yayınevi ve 50 yazarın katılımıyla düzenlenen “1. Aksaray Kitap Günleri” fuarı açıldı.

Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’ndaki fuarın açılışında, kentte ilk defa bir kitap fuarını düzenlemenin heyecanı ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Aksaray’ın geçmişinde çok sayıda alim yetiştirdiğini ve bu kimliğiyle tarihte hep yer aldığını anımsatan Yazgı, “Anadolu Selçuklu Sultanı 2. Kılıçaslan döneminde Aksaray bir ilim şehri olmuştu. Bunun altında yatan sebeplerden biri de okumaktı. Bir medeniyeti okumakla kurabilirsiniz. Biz burada yine bir medeniyeti ihya etmek için bu etkinliği düzenledik. Fuara şu an oldukça yoğun bir katılım var. Gelecek yıllarda fuarımızı geleneksel hale getireceğiz.” diye konuştu.

Konuşmanın ardından 150 yayınevi ve 50 yazarın katılımıyla düzenlenen fuarın açılışı yapıldı. 60 stantta 150 bine yakın kitabın yer aldığı fuar, 7 Mayıs’a kadar açık kalacak.