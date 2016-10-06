Aksaray Mercedes-Benz'in yenilenen atık yönetimi merkezi açıldı

AKSARAY (AA) – Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası’nda 370 bin avro yatırımla yenilenen yeni atık yönetim merkezi düzenlenen törenle açıldı.

Aksaray Kamyon Fabrikası Direktörü Frank Lehmann, törende yaptığı konuşmada, 2015 yılına kadar ürün portföylerinin, tamamen yerel pazarın ihtiyaçlarına uygun araç tiplerinden oluştuğunu söyledi.

“Euro 5 Axor” araçları ile pazar liderliğini elde ettiklerini belirten Lehmann, 2014 yılında 18 bin 519, 2015 yılında 19 bin 865 kamyon üretimi gerçekleştirdiklerini ifade etti.

“Euro 6″ya geçiş ile “Actros” ve “Arocs” modellerinin Aksaray, yeni “Atego” modelinin ise Mercedes’in Wörth Fabrikası’nda üretildiğini vurgulayan Lehmann, şunları kaydetti:

“Mercedes’in üretimin her aşamasında çevre ve doğa faktörlerini her zaman göz önünde bulundurduk. 370 bin avroluk yatırımla Mercedes Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası’nın atık yönetim merkezi tamamen yenilendi. Su ve toprakla oluşabilecek kirliliği önleyen, kimyasal reaksiyonların neden olduğu olumsuz etkileri ortadan kaldıran projeler uygulandı. Yeni atık yönetim merkezi, önemli çevresel ve ekonomik sonuçlar getirecek.”

Konuşmaların ardından merkezin açılışı gerçekleştirildi. Merkez hakkında bilgi veren çevre mühendisi Mahmut Sargun, birimde yılda 7 bin ton tehlikesiz, bin ton tehlikeli atık maddenin işleneceğini dile getirdi.

Sargun, merkezde metal, kağıt, plastik gibi maddelerin geri dönüşüm veya bertaraf edilerek işleneceğini bildirdi.

Törene Aksaray Valisi Aykut Pekmez, Belediye Başkan Vekili Mustafa Karahanlı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hüsnü Yıldız ile Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası yöneticileri katıldı.

Törene katılanlar, Mercedes’in Aksaray’da üretimini yaptığı AB ülkeleri başta olmak üzere dünyada birçok ülkeye ihraç ettiği Actros modelinin üretim aşamalarını inceledi.