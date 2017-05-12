Aksaray merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu
– Haklarında gözaltı kararı verilen 27 şüpheliden 3’ü gözaltına alındı
AKSARAY (AA) – Aksaray merkezli 15 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 27 şüpheliden 3’ü gözaltına alındı.
Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu değerlendirilen 27 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aksaray, Malatya, Çankırı, Ankara, Tekirdağ, Kütahya, Yalova, Mardin, Kahramanmaraş, İzmir, Konya, İstanbul, Kayseri, Yozgat ve Osmaniye’de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.