Aksaray merkezli 8 ilde FETÖ/PDY operasyonu

AKSARAY (AA) – Aksaray merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında eski Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Acar’ın da bulunduğu 40 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, darbe girişimine yönelik soruşturma kapsamında Aksaray merkezli Konya, Mersin, Adana, Kayseri, Ankara, Aydın ve İzmir’de, haklarında gözaltı kararı verilen 58 kişinin yakalanması için operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında eski ASÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Acar’ın da bulunduğu, ASÜ’nün akademik ve idari personelinden 40 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrolü için Aksaray Devlet Hastanesine getiriliyor. Eski Rektör Acar’ın Konya’da gözaltına alındığı, işlemlerinin ardından Aksaray’a getirileceği öğrenildi.

Adreslerinde bulunamayan 18 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.