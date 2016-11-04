Aksaray merkezli 8 ildeki FETÖ/PDY operasyonu
– Adliyeye sevk edilen eski ASÜ Rektörü Prof. Dr. Acar ile o dönem danışmanlığını yapan Doç. Dr. Atasoy tutuklandı
AKSARAY (AA) – Aksaray merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 9 zanlıdan, eski Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Acar ile danışmanlığını yapan Doç. Dr. Mustafa Atasoy tutuklandı.
Darbe girişimine yönelik soruşturma kapsamında Aksaray merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüphelinin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan eski ASÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Acar ve danışmanlığını yapan Doç. Dr. Mustafa Atasoy tutuklandı, 7 şüpheli ise denetimli serbestlik şartıyla serbest bırakıldı.
Daha önce aralıklarla adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 11’inin tutuklandığı, 10’unun ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.
Adreslerinde bulunamayan 10 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Aksaray’da FETÖ/PDY soruşturması doğrultusunda, 20 Ekim’de Aksaray merkezli Konya, Mersin, Adana, Kayseri, Ankara, Aydın ve İzmir’de düzenlenen operasyonda, 58 ASÜ akademik ve idari personelinden 48’i gözaltına alınmış, adliyeye sevk edilen 18 kişiden 3’ü tutuklanmıştı.