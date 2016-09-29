Aksaray merkezli FETÖ/PDY operasyonu

AKSARAY (AA) – Aksaray merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 9 üniversite öğrencisi gözaltına alındı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde Aksaray, Hatay, Ankara, Kocaeli, Niğde, Tokat, Yozgat, Uşak, Manisa, Konya, Adana ve Balıkesir’de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 22 üniversite öğrencisinden 9’u yakalandı.

Ananan şüphelilerden birinin daha önce FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklandığı, adreslerinde bulunamayan diğer zanlıların yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Şüphelilerden bazılarının ByLock programını kullandıkları ileri sürüldü.

Aksaray Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.