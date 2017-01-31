Aksaray merkezli FETÖ/PDY operasyonu

AKSARAY (AA) – Aksaray merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 10 emniyet mensubu ve 4 askeri personel tutuklandı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock’u kullandıkları tespit edilen, aralarında emekli ve meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu 11 emniyet mensubunun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 10’u tutuklandı, 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ByLock’u kullandıkları iddiasıyla aralarında emekli ve meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu 22 emniyet mensubu hakkında gözaltı kararı verilmişti. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 19 Ocak’ta Aksaray, Ankara, Malatya, Manisa, Eskişehir, Kayseri ve Konya’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 22 kişi gözaltına alınmıştı.

– Terör örgütünün askeri yapılanmasına yönelik operasyon

Aksaray’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, terör örgütünün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan bir teğmen ve 3 astsubay tutuklandı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri teğmen N.K. ile astsubaylar D.K., Y.Y., T.A. ve daha önce görevinden istifa etmiş olan astsubay K.D.’yi gözaltına aldı.

Aralarında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock’u kullananların da bulunduğu zanlılardan 4’ü işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Zanlılardan K.D ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.