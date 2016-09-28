Aksaray OSB Yönetim Kurulu toplandı

AKSARAY (AA) – Aksaray Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu toplandı.

Vali Aykut Pekmez başkanlığında OSBölge Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda, OSB’nin imar, altyapı yatırımları ve yatırım için tahsis edilen parsellerin son durumunu değerlendirildi.

Pekmez, OSB Yönetim Kurulu olarak Aksaray OSB’nin sorunlarının çözümü ve ihtiyaçların giderilmesi için gereken çalışmaları titizlikle yürüttüklerini belirterek, OSB’deki yatırımcılardan gelen taleplerin de incelenerek değerlendirildiğini söyledi.

Toplantıya Aksaray Belediye Başkanı OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Haluk Şahin Yazgı, OSB Yönetim Kurulu üyeleri Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Koçaş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Altundağ ve OSB Bölge Müdür Vekili Ayhan Ermiş katıldı.