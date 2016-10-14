Aksaray OSB Yönetim Kurulu toplantısı

AKSARAY (AA) – Aksaray Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu toplantısı Aksaray Valisi Aykut Pekmez başkanlığında yapıldı.

OSB Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan toplantıda, yatırımcıların yeni parsel talepleri, altyapı yatırımları ve OSB’nin ihtiyaçları görüşüldü.

Vali Pekmez, yaptığı açıklamada, Aksaray OSB’nin yatırımcılar için cazibe merkezi olduğunu söyledi.

Pekmez, OSB’nin eksikliklerinin giderilmesi, yatırımcılardan gelen taleplerin değerlendirilerek uygun olanların gereğinin yapılması için gayret gösterdiğini ifade ederek el ele verip Aksaray ve OSB’nin gelişip ilerlemesi için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Toplantıya, OSB Yönetim Kurulu üyeleri Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Koçaş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Altundağ ile OSB Bölge Müdür Vekili Ayhan Ermiş katıldı.