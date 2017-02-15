Aksaray Valiliği “Halk Günü” uygulamasına başladı

AKSARAY (AA) – Aksaray Valiliği “Halk Günü” uygulamasının ilkini gerçekleştirdi.

Vali Aykut Pekmez, makamında vatandaşlarla birebir görüşerek sorunlarını dinledi. Vatandaşların istek ve taleplerini alan Pekmez, sorunların çözümü için ilgili kurumların talimatlandırılacağını belirtti.

Vatandaşlardan Halis Katman, uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Sorunlarımızı doğrudan Valimize aktardık. Valimize gösterdiği yakın ilgi ve sorunlarımızı dinlediği, çözüm için gayret gösterdiği için çok teşekkür ediyoruz.” dedi.

İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda vatandaşların istek, şikayet ve önerilerini dile getirebilmeleri amacıyla düzenlenen toplantıların her ayın ilk salı günü düzenleneceği bildirildi.