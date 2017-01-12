Aksaray Valisi Pekmez, basın mensuplarıyla buluştu

AKSARAY (AA) – Aksaray Valisi Aykut Pekmez, medya mensupları ile düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi.

Pekmez, İl Özel İdaresinde düzenlenen programdaki konuşmasında, vatandaşın haber alma, bilgi sahibi olma özelliği açısından gazeteciliğin çok önemli bir meslek olduğunu söyledi.

Her mesleğin özüne bakıldığında zorluğunun olduğunu ifade eden Pekmez, gazetecilik meslek olarak zorluğu daha fazla olan mesleklerden biri olduğuna dikkat çekti.

Pekmez, 15 Temmuz’da basının ne kadar önemli olduğunun bir kez daha ortaya çıktığını ifade ederek şunları kaydetti:

“O geceyi hep beraber yaşadık. Sayın Cumhurbaşkanımızın basın yoluyla halkımıza çağrıda bulunması, canlı yayın ve sosyal medya aracılığa ile bütün vatandaşlara ulaşması ve vatandaşların meydanları doldurması ile o hain geceyi önlemiş olduk. O hızlı teknoloji ve haberlerin ülkenin kaderini, geleceğini olumlu yönde etkilediğini hep beraber yaşamış olduk. Aksaray ve bütün illerde basınımız hemen meydanlara çıktı. Anında yaşananları haber yaparak vatandaşımızın daha çabuk tepki göstermesine vesile oldu. Bu yüzden ülke tarihini tamimiyle değiştiren önemli görevler üstlenmiş oldu. O nedenle size ayrıca teşekkür ediyorum.”

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Altundağ ise 5302 sayılı yasa ile kurulan İl Özel İdaresinin 7 ilçe 15 belde 177 köy 106 ünite (yayla) olmak üzere 386 bin 514 kişiye hizmet veren bir kurum olduğunu vurgulayarak, “Sadece köylerde değil, belediye sınırları içerisinde birçok görevimiz var. İl Özel İdaresi olarak 2016 yılı dahil bu güne kadar yaklaşık 318 milyon 470 bin lira bütçe yapılmış bu bütçeyle köylerin ihtiyaçları karşılanmaya çalışılmıştır.” dedi.

Konuşmanın ardından Pekmez, gazetecilerle sohbet etti.