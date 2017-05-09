Aksaray Valisi Pekmez Yenikent beldesini ziyaret etti

AKSARAY (AA) – Aksaray Valisi Aykut Pekmez, merkeze bağlı Yenikent beldesini ziyaret etti.

Vali Pekmez, ziyarette yaptığı konuşmada, beldenin tarım ve hayvancılığın en yoğun yapıldığı yerler arasında bulunduğunu söyledi.

Beldenin özellikle yonca ve mısır üretiminde önemli bir merkez olduğunu aktaran Pekmez, bunun daha da geliştirilmesi için gereken çalışmaların yapılacağını kaydetti.

Pekmez, daha sonra Belde Belediye Başkanı Mehmet Akdere ile görüşerek, belediye hizmetleri hakkında bilgi aldı.

Vatandaşlarla da görüşüp bir süre sohbet eden Vali Pekmez, vatandaşların sorunları dinledi.

Ziyarete, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Jandarma Komutanı Albay Gazi Demir’de katıldı.