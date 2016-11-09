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Aksaray Valisi Pekmez:

“Köy, kasaba ve ilçelerde yapılacak işler ve yatırımlar önceliklerine göre yapılacak”

09 Kasım 2016 Çarşamba, 14:40
Aksaray Valisi Pekmez

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AKSARAY (AA) – Aksaray Valisi Aykut Pekmez, köy, kasaba ve ilçelerde yapılacak işler ve yatırımların önceliklerine göre yapılacağını belirtti.

Ortaköy İlçe Kaymakamı Mustafa Can, Vali Pekmezi’i ziyaret etti.

Pekmez, makamında gerçekleşen ziyarette yaptığı konuşmada, Aksaray genelinde köy, kasaba ve ilçelerde yapılacak işler ve yatırımların önceliklerine göre ayrılacağını belirterek, ihtiyaçların tespit edilerek, el birliği içinde gerekli çalışmaların başlatılarak vatandaşlara en iyi hizmeti verme gayreti içinde olacaklarını kaydetti.

Konuşmanın ardından Pekmez, ilçe hakkında Kaymakam Can’dan bilgi aldı.

Ziyarete, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Tüzün, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Altundağ katıldı.

Aksaray Valisi Aykut Pekmez

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