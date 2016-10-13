Aksaray'a Canlı Hayvan Borsası

AKSARAY (AA) – Aksaray Ticaret Borsası tarafından 30 bin metrekare alanda Hayvan Park Yeri ve Canlı Hayvan Borsası yapımı başlatıldı.

Borsa inşaat alanında incelemede bulunan Ticaret Borsası Başkanı Özkök yaptığı açıklamada, mevcut hayvan pazarının yetersiz ve uygun koşullara sahip olmadığını söyledi.

Aksaray Belediyesi ile yaptıkları görüşmeler sonunda Ticaret Borsası’nın yeni hizmet alanının yanında modern bir de hayvan borsası yapımı için çalışmalara başladıklarını ve kısa süre önce temelini attıklarını anımsatan Özkök, şunları kaydetti:

“Canlı Hayvan Borsası adını verdiğimiz yeni projede kapsamlı hizmet alanları belirlendi. 150 metrekare hizmet binası, 100 metrekare veteriner hekim ve karantina odaları ile yönetim merkezi, 10 bin metrekaresi kapalı, 10 bin metrekare padok alanı bulunuyor. Hayvan gübrelerinin toplanıp biriktirilerek değerlendirilmesi için gübre toplama yeri, saman ve yem satış yerleri bulunan borsanın günlük hayvan kapasitesi ise bin 600 adet büyükbaş, 5 bin adet küçükbaş hayvandan oluşuyor. Talep olması durumunda haftanın her günü açık olması planlanmaktadır. İnşallah burası tamamlandığı zaman ilimizin önemli ihtiyaçlarından bir tanesini tamamlamış olacağız.”