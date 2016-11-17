Aksaray'da 177 çiftçiye 5 milyon 310 bin lira destek verilecek

AKSARAY (AA) – Aksaray’da 177 çiftçinin, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından verilen hibe desteğini almaya hak kazandığı bildirildi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Bestami Zabun, yaptığı yazılı açıklamada, kırsal kesimden kente göçün durdurulması ve köye dönüşün hedeflendiği proje kapsamında genç çiftçilere Bakanlık tarafından 30 bin lira hibe desteğinin sağlandığını belirtti.

Bu kapsamda kentte 944 çiftçinin başvuruda bulunduğunu ifade eden Zabun, şunları kaydetti:

“Aksaray’da genç çiftçi kategorisinde olan 18 – 40 yaş aralığındaki 944 kişi, 30 bin lira hibe desteğinden faydalanmak için başvuru yaptı. Bunlardan 177 çiftçi hibe desteği almaya hak kazandı. 10 farklı dalda proje sunan 177 genç çiftçimize 5 milyon 310 bin lira hibe desteği verilecek. Bu projenin hedefi, tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, kırsal kesimden kente göçün durdurulması ve köye dönüşün sağlanmasıdır.”