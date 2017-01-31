Aksaray'da 283 bin hastaya randevulu hizmet verildi

AKSARAY (AA) – Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Cengizhan Kılıçaslan, 2016 yılında hastanenin randevu sisteminden 283 bin 908 kişinin yararlandığını bildirdi.

Kılıçaslan, yaptığı yazılı açıklamada, hastaneye günlük 6 binden fazla hastanın, poliklinik hizmeti için başvurduğunu belirtti.

Hastaların poliklinik muayenesi için internet ve telefonla randevu alabildiğini ifade eden Kılıçaslan, şunları kaydetti:

“Hastanemizdeki randevu sistemini 2016 yılında 283 bin 908 kişi kullandı. Bu rakam geçmiş yıllara göre randevulu hasta sayısının arttığını gösteriyor. Doktorlarımız sistem gereği günlük 30 randevulu hastadan fazla hasta alamıyor. Hastalarımız, internetten veya Alo 182 telefon hattını kullanarak hastanemizde görev yapan herhangi bir doktora istedikleri gün ve tarihte randevu alabilmekteler. Bu uygulama hastalarımızın işlerini kolaylaştıran, zaman tasarrufu sağlayarak sıra beklemeyi ortadan kaldıran bir uygulamadır. Bu uygulamayı kullanarak hastaneye gelen hasta sayısı da her geçen yıl artmaktadır.”