AKSARAY (AA) – Aksaray’da Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonu toplandı.

Vali Aykut Pekmez, 112 Acil Çağrı Merkezinin salonunda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, bütün acil çağrıların 112 Acil Çağrı numarası altında toplanmasıyla her bölgeden yapılacak acil yardım isteklerinin tek merkezden cevaplandırılacağını söyledi.

Vatandaşlardan gelen çağrıların özelliğine göre ilgili kurum ve birimlerin yönlendirileceğini belirten Vali Pekmez, yardım taleplerinin veya merkeze yapılan ihbarların anında değerlendirerek en kısa sürede gereğinin yapılacağını aktardı.

112 Acil Çağrı numarasının emniyet, jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD acil çağrılarını kapsadığına dikkati çeken Vali Pekmez, merkezin görevini etkin şekilde yerine getirmesi için vatandaşların daha duyarlı davranması gerektiğini belirtti.

112 Acil Çağrı Merkezinin faaliyetlerinin değerlendirildiği toplantıda, il düzeyinde ihtiyaç duyulan tedbirlere işaret edildi, sorunların tespiti ve giderilmesi konusunda işbirliği ve koordinasyona dikkat çekildi.

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Cumali Akbulut, Çağrı Merkezi’nin işleyişi ve mevcut durumu hakkında sunum yaptı. 2016 yılı içerisinde acil çağrı merkezine toplam 483 bin çağrı geldiğini ancak yaklaşık 100 bin aramanın gerçek çağrı olduğunu belirten Akbulut, toplam aramaların yaklaşık yüzde 79’unun gereksiz çağrılardan oluştuğunu ifade etti.

Toplantıya, İl Jandarma ve Garnizon Komutanı Jandarma Albay Gazi Demir, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Vali Yardımcısı Kubilay Ant, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Karahancı, İl Afet Acil Durum Müdürü Cezmi Türkmen, Aksaray Orman İşletme Müdür Vekili Mehmet Taşan ve İl Sağlık Müdürlüğü Şube Müdürü Dr. Emine Özlem Doğu katıldı.