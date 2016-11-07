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Aksaray'da aile hekimlerine yönelik çalıştay

07 Kasım 2016 Pazartesi, 16:20
Aksaray'da aile hekimlerine yönelik çalıştay

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AKSARAY (AA) – Aksaray Aile Hekimleri Derneğince (AKAHED), “Aile Hekimliği Uygulamasında Sorunlar ve Çözüm Önerileri” konulu çalıştay düzenlendi.

AKAHED Yönetim Kurulu Başkanı Atakan Açış, dernekte düzenlenen çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, birinci basamak sağlık hizmetlerinin, sağlığın en önemli bölümünü oluşturduğunu belirtti.

Bakılan hasta sayısı, koruyucu hekimlik uygulaması ve hastanın sağlık hizmetleri içinde doğru yönlendirilmesi sayesinde kaynak kaybının ciddi oranda önlendiğini ifade eden Açış, şunları kaydetti:

“Acil servis hizmetlerinin, anjiyo veya yapılan organ nakilleri gibi hastane hizmetleri kadar medyatik olmaması, birinci basamak sağlık hizmetlerinin öneminin gözden kaçmasına neden olmamalıdır. Birinci basamakta, koruyucu hekimlik uygulamaları ile insanlarımızın sağlıklarının daha kötüye gitmesi önlenerek, toplam sağlık gereksinimi belki de yüzde 100 oranında azaltılmaktadır. Özellikle sağlık çalışanlarının memnuniyetlerini arttırmaya yönelik tespitlerde bulunmak, bu bağlamdaki düzenlemeleri hayata geçirmek, her türlü sağlık projesinin temel yapı taşı olmalıdır. Sağlık çalışanlarının memnuniyetinin, hasta memnuniyetinin ön koşulu olduğunu unutmamak gerekir. Bu yüzden çalışanların talepleri de yöneticiler tarafından göz ardı edilmemelidir.”

Çalıştaya dernek yönetici ve üyeleri katıldı.

AKAHED aksaray

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