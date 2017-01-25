Aksaray'da “Akılcı İlaç ve Antibiyotik Kullanımı” eğitimi

AKSARAY (AA) – Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan hekimlere, “Akılcı İlaç ve Antibiyotik Kullanımı” konulu eğitim verildi.



Hastane toplantı salonunda verilen eğitimde enfeksiyon hastalıkları uzmanları Dr. Ayla Ersoy Kılıç ve Dr. Filiz Kürkçü, yanlış ve gereksiz ilaç kullanımının insan sağılığını nasıl etkilediği hakkında sunum yaptı.

Kılıç, hekimin kullanacağı ilacı, ilacın dozunun ve veriliş biçimini değerlendirmesinin önemli olduğunu söyledi.

Eczanelerin bir çoğunda “reçete ile satılır” ibaresi olduğu halde özellikle antibiyotiklerin reçetesiz satıldığını veya evlerde çok miktarda daha önceki tedavilerden kalma ilaçların kullanıldığını dile getiren Kılıç, şunları kaydetti:

“Akılcı olmayan ilaç kullanımı hastaların tedaviye uyumunun azalmasına, ilaç etkileşiminin bazı ilaçlara karşı direnç gelişmesine neden olur. Ayrıca hastalıkların tekrarlamasına ve tedavi sürecinin uzaması dolaysıyla maliyetlerin artmasına yol açar. İlaçlar, sağlığımızı tehdit etmesi için değil, doğru ve bilinçli kullanılarak sağlımıza katkı sunması için üretilir ve kullanılır.”

Konuşmanın ardından katılımcılar, Kılıç’a konuyla ilgili sorular sordu.