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05 Ekim 2016 Çarşamba

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Aksaray'da asayiş uygulaması

05 Ekim 2016 Çarşamba, 16:55
Aksaray'da asayiş uygulaması

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AKSARAY (AA) – Aksaray’da şehrin güvenliği ve huzuru için yapılan asayiş çalışmalarını artıran İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde geniş çaplı asayiş uygulaması yaptı.

Birçok şube ekibinin katıldığı uygulamada, araçlar durdurularak içindeki şahıslarla detaylı şekilde arandı.

Ekipler şahısların Genel Bilgi Taramasını (GBT) yaparken, araç plakaları da sorgulanarak incelendi.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü yetkilileri şehrin genelinde denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirtti.

aksaray Asayiş

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