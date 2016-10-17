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Aksaray'da aşure etkinliği

17 Ekim 2016 Pazartesi, 15:30
Aksaray'da aşure etkinliği

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AKSARAY (AA) – Aksaray Belediyesi tarafından vatandaşlara aşure ikram edildi.

Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Kent Meydanı’nda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, muharrem ayının Müslümanlar için önemli bir ay olduğunu söyledi.

Bu ayın en önemli özelliğinin aşure olduğunu dile getiren Yazgı, şunları kaydetti:

“Belediye olarak ilk aşuremizi meydanlarda dağıtmaya başladık. Amacımız birliğimizi bütünlüğümüzü ifade eden aşureyi, böyle önemli günlerde halkımızla beraber paylaşmak. Ayrıca ülke olarak önemli zamanlardan geçiyoruz. Böyle zamanlarda en önemli şey, herkesin birlik bütünlük içinde olması. Aynı aşure gibiyiz aslında. İçimizde farklı malzemeler, farklı birliktelik var. Bu farklılıklar bir lezzet oluşturuyor. Bu birliktelik ülkemiz için çok önemli. Bu vesile ile herkesin muharrem ayını tebrik ediyorum.”

Konuşmanın ardından vatandaşlara aşure ikram edildi.

aksaray AŞÜRE Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı

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