Aksaray'da ATM dolandırıcılığı

AKSARAY (AA) – Aksaray’da ATM cihazlarına kart kopyalama düzeneği yerleştirerek, 35 bin 125 lira dolandırdıkları iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışma sonucu, ATM cihazlarına kart kopyalama düzeneği yerleştirilerek banka kartlarının kopyalandığı belirlendi.

Harekete geçen ekipler, bu yöntemle Aksaray, Aydın, Mersin, Tekirdağ ve İzmir’de toplam 35 bin 125 lira dolandırdıkları ileri sürülen Orhan A, Gökhan A, Mehmet A, Şevket D.S, Ahmet F. ve İbrahim T’yi gözaltına aldı.

Aksaray Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Aksaray Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.