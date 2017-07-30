Aksaray'da bıçaklı kavga: 3 yaralı

AKSARAY (AA) – Aksaray’da çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yavuz Sultan Mahallesi’nde bir süredir ayrı yaşadığı eşinin evine gelen Hüseyin T. (42), burada oğlu Ali T. (16) ve kardeşi Ömer T. (30) ile tartışmaya başladı.

Hakkında evden uzaklaştırma kararı bulunan Hüseyin T, tartışmanın büyümesi üzerine oğlu, kardeşi ve kavgayı ayırmaya çalışan İbrahim E’yi bıçakla yaraladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ali T’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.