Aksaray'da bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan Iraklı engelliyi polis kurtardı
AKSARAY (AA) – Aksaray'da bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan bedensel engelliyi polis ekipleri kurtardı.
Hassas Mahallesi'nde 5 katlı binanın birinci katında Suriye uyruklu Muhammed Hamid'e (28) ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın kısa sürede büyüdü, apartman duman altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Apartmanın beşinci katında oturan ve dumandan etkilenen bedensel engelli Irak uyruklu Amara Yokana Zaya'yı (58), polis memuru İsmail Tren kucağına alarak ambulansa taşıdı.
Aynı binada oturan ve yangın sırasında dışarıda olan 2 çocuk annesi Iraklı Azize El Mahmoodi (39), çocuklarının içeride olduğunu sanarak bina önünde sinir krizi geçirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
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