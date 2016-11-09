Ana Sayfa   >   Genel   >   Aksaray'da bütçe çalışmaları

Aksaray'da bütçe çalışmaları

09 Kasım 2016 Çarşamba, 14:40
Aksaray'da bütçe çalışmaları

Benzer Konular

Başkan Yazgı'dan Emniyet Müdürü Hüner'e ziyaret
Başkan Yazgı'dan Emniyet Müdürü Hüner'e ziyaret
AK Parti'den Tepebaşı ilçe belediyesine eleştiri
AK Parti'den Tepebaşı ilçe belediyesine eleştiri
Aksaray'da Kadın Aktivite Merkezi açılıyor
Aksaray'da Kadın Aktivite Merkezi açılıyor

AKSARAY (AA) – Aksaray Belediyesinin 2017 bütçesinin 211 milyon 483 bin lira olarak kabul edildiği bildirildi.

Belediye Başkanı Haluk Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, 2017 bütçe çalışmalarının belediye meclisinde görüşüldüğünü ifade etti.

Gelecek yıl için kabul edilen bütçenin 211 milyon 483 bin lira olduğunu aktaran Yazgı, “Aksaray Belediye Meclisinde görüşülen 2017 yılı bütçesi kabul edildi. Aksaray’ı en iyi noktalara getirmenin gayreti içindeyiz. Her yıl bütçemizi yüzde yüze yakın gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bu sayede, vatandaşın temel ve sosyal ihtiyaçlarını eksiksiz karşılıyor ve onların en iyi şekilde hizmet almasını sağlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı bütçe

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet