Aksaray'da bütçe çalışmaları

AKSARAY (AA) – Aksaray Belediyesinin 2017 bütçesinin 211 milyon 483 bin lira olarak kabul edildiği bildirildi.

Belediye Başkanı Haluk Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, 2017 bütçe çalışmalarının belediye meclisinde görüşüldüğünü ifade etti.

Gelecek yıl için kabul edilen bütçenin 211 milyon 483 bin lira olduğunu aktaran Yazgı, “Aksaray Belediye Meclisinde görüşülen 2017 yılı bütçesi kabul edildi. Aksaray’ı en iyi noktalara getirmenin gayreti içindeyiz. Her yıl bütçemizi yüzde yüze yakın gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bu sayede, vatandaşın temel ve sosyal ihtiyaçlarını eksiksiz karşılıyor ve onların en iyi şekilde hizmet almasını sağlıyoruz.” ifadelerini kullandı.