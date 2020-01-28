Aksaray'da çarpışan iki otomobildeki 6 kişi yaralandı
AKSARAY (AA) – Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Akif Bişkin'in (26) kullandığı 68 K 456 plakalı otomobil ile Cuma Atasoy idaresindeki 39 BC 963 plakalı otomobil, Aksaray-Adana kara yolu Armutlu Kavşağı'nda çarpıştı.
Kazada, sürücülerle birlikte Ömer (49), Ali (58), Fatma (58) ve Ramazan Atasoy (70) yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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