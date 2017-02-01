Aksaray'da çatı yangını

AKSARAY (AA) – Aksaray’da bir apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Büyük Bölcek Mahallesi’nde bulunan 5 katlı bir apartmanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen olay yerine gelen itfaiye ekibi, yangına müdahale etti. Bu sırada polis ekipleri ise yolu araç trafiğine kapattı.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla söndürülürken, çatıda hasar meydana geldi.