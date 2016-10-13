Aksaray'da “demokrasi şehitleri” için aşure dağıtıldı

AKSARAY (AA) – Aksaray’da 15 Temmuz’da yaşanan darbe girişiminde hayatını kaybeden “demokrasi şehitleri” için hayırsever bir iş adamı tarafından aşure dağıtıldı.

Öğle namazı sonrası Ulu Cami önünde dualar eşliğinde yaklaşık bin kişiye aşure ikram edildi.

Etkinliği gerçekleştiren Aksaraylı i̇ş adamı Arif Demiray, her yıl muharrem ayında aşure dağıttıklarını söyledi.

Demiray, konuşmasına şöyle devam etti:

“Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz Aşure Günü etkinliğimizi, bu yıl ülkemiz adına oldukça üzücü bir durum olan 15 Temmuz kara gecesinde hayatını kaybeden demokrasi şehitlerimiz anısına gerçekleştirdik. Allah tüm şehitlerimizin ruhunu şad etsin. Allah aşure ikramımızı kabul etsin.”

Etkinliğe Aksaray Belediye Başkan Vekili Süleyman Canbulut, İl Özel İdare Genel Sekreteri Ramazan Altundağ, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ömer Gizlenci ve çok sayıda vatandaş katıldı.

