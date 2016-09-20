Aksaray'da esrar operasyonu

AKSARAY (AA) – Aksaray ve İstanbul polisinin düzenlediği ortak operasyonda 5 kilo 250 gram toz esrar ele geçirildi.

Aksaray’da bir yolcu otobüsünün bagajında üzüm çuvalları içerisinde 5 kilo 250 gram toz esrar maddesi olduğunu tespit eden Aksaray polisi, çuvalın İstanbul’da alınacağını belirledi.

Aksaray polisi otobüsteki çuvalı alacak kişiyi yakalamak için İstanbul Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi Ekipleri ile irtibata geçti.

Esenler Otogarında pusu kuran İstanbul polisi çuvalı karşılayan Ersin Atmaca’yı (32) yakalayarak göz altına aldı.

Sorgulanmak üzere Aksaray’a getirilen Ersin Atmaca, yapılan sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemede uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan tutuklandı.