Aksaray'da ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı ileri sürülen 7 zanlı tutuklandı
AKSARAY (AA) – Aksaray'da ev ve iş yerlerinden elektronik eşya ile hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheliden 7'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki ev ve iş yerlerinden elektronik eşya ile hayvan hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takip sonucu hırsızlık olaylarına karıştığı ileri sürülen 14 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
– Hırsızlık anı güvenlik kamera kayıtlarında
Öte yandan gözaltına alınan şüphelilerin, bir iş yerinden yaptığı hırsızlık anı, güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.
Kayıtlarda, akşam saatlerinde iş yerine gelen şüphelilerin, içeriye girerek elektronik eşya ve kasadan bozuk paraları alıp hızla uzaklaşmaları yer alıyor.
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Aksaray'da ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı ileri sürülen 7 zanlı tutuklandı
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