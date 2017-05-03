Aksaray'da evden hırsızlık

AKSARAY (AA) – Aksaray’da hırsızlık yapmak için girdikleri evde suçüstü yakalanan 3 kadın gözaltına alındı.

Kılıçaslan Mahallesi’nde, bir apartmanın 2. katındaki daireye birilerinin girdiğini fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, N.S. (30), N.A. (32) ve Z.A.’yı (33) suçüstü yakaladı. Şüphelilerin, kapıları açmak için özel düzenek kullandığı belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü.