Aksaray'da evlilik vaadiyle dolandırıcılık iddiası

AKSARAY (AA) – Aksaray’da, evlenme vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen biri kadın 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Büyük Bölcek Mahallesi Tatar Sokak’ta yaşayan Mehmet A, arkadaşı aracılığıyla tanıştığı Büşra T. ile evlilik hazırlıklarına başladı.

Kent Merkezi’ndeki bir kuyumcudan 10 bin liralık altın alışverişi yapan Mehmet A, daha sonra Büşra T.’nin kardeşi olduğunu belirttiği Arif U. ile tanıştı.

Büşra T.’nin hareketlerinden şüphelenen ve yaptığı araştırmada Arif U.’nun da kardeşi olmadığını öğrenen Mehmet A, durumu polise bildirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık ekibinin kısa süren çalışması sonucu şüpheliler Büşra T. ve Mehmet A. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen zanlılar, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi..

Öte yandan zanlıların daha önce de aynı yöntemle dolandırıcılık yaptığı öğrenildi.