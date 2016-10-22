Aksaray'da FETÖ/PDY operasyonu

– FETÖ’nün Pensilvanya’daki basın sorumlusu olduğu iddia edilen kişinin babasına ait konakta arama yapıldı

AKSARAY (AA) – Aksaray’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında, örgütün Pensilvanya’daki basın sorumlusu olduğu öne sürülen ve hakkında yakalama kararı bulunan Özcan K’nın babasına ait konakta arama gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Meydan Mahallesi 955. Sokak’ta, FETÖ’nün Pensilvanya’daki basın sorumlusu olduğu iddia edilen Özcan K’nın babası Ömer K’ya ait konakta arama yaptı.

Aramada, çok sayıda doküman ve bilgisayar hard diskine el konulurken, konaktaki bir kişi gözaltına alındı.

Konağın sahibinin ailesiyle yurt dışında yaşadığı öğrenildi.

Özcan K’nın, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yabancı basın mensuplarına Pensilvanya’da verdiği röportaj sırasında görüldüğü belirtildi.