Aksaray'da FETÖ/PDY operasyonu

AKARAY (AA) – Aksaray’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, aralarında infaz koruma memuru, zabıt katibi ve denetimli serbestlik memurların bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında gözaltı kararı verilen 9 kişinin yakalanması için operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında infaz koruma memuru, zabıt katibi ve denetimli serbestlik memurların bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 2 kişinin ise yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Aksaray Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere, emniyet müdürlüğüne götürüldü.