Aksaray’da FETÖ/PYD soruşturması

AKSARAY (AA) – Aksaray’da Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 3 kişiden 2’si tutuklandı.

Soruşturma kapsamında FETÖ’nün sözde “Aksaray İl Milli Eğitim Müdürlüğü imamı” ve Bylock yöneticisi Menderes (42) ve eşi Filiz Akdere (40) ile sözde “İl Emniyet Müdürlüğü imamı” ve Bylock yöneticisi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan Bülent Başkaya (36) emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra, adliyeye sevk edildi.

Menderes Akdere (42) ve Bülent Başkaya (36) çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Filiz Akdere ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.