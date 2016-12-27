Aksaray'da fotoğraf yarışması düzenlendi

AKSARAY (AA) – Aksaray Belediyesince bu yıl 3’üncüsü düzenlenen fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Bir alışveriş merkezinde düzenlenen törende, profesyonel ve amatör fotoğrafçılar gözünden adım adım kareye alınan Aksaray fotoğraflarından oluşan bir sergi açıldı. Sergiye katılanlar, Aksaray’a fotoğrafçılar gözünden bakma fırsatı yakaladı.

Ayrıca sergide 15 Temmuz’da halkın 27 gün boyunca 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda tuttuğu demokrasi nöbetlerinden objektiflere yansıyan fotoğraflar yer aldı.

Sergiden sonra yarışmada birinci olan Caner Başer, ikinci Zeki Seferoğlu ve üçüncü Yaşar Metin’e ödülleri verildi.

Törene, Belediye Başkan Vekili Süleyman Canbulut, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ömer Gizlenci, İl Kültür Turizm Müdürü Mustafa Doğan, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, amatör fotoğrafçılar ve fotoğrafseverler katıldı.