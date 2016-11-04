Aksaray'da hastane personeline eğitim

AKSARAY (AA) – Aksaray Devlet Hastanesinde temizlik işlerinde çalışan personellere halkla ilişkiler kursuna katılma zorunluluğu getirildi.

Hastane Başhekimi Cengizhan Kılıçaslan, temizlik işinde çalışan personelle düzenlenen toplantıda yaptığı açıklamada, hastanede çalışan temizlik personelinin vitrin vazifesi gördüğünü söyledi.

Personelin, yürütülen sağlık hizmetlerinde daha dikkatli olmaları gerektiğini ifade eden Kılıçaslan, şunları aktardı:

“Temizlik personeli olarak sizler, hasta ve hasta yakını ile daha iç içesiniz. Hasta ve hasta yakınları ile kurduğunuz diyaloglar, hasta memnuniyeti açısından çok önemli. Hastaların bize geri dönüşlerinde, temizlik personellerinin çalışma ve davranışları ile ilgili bazı şikayetler alıyoruz. Bu nedenle temizlik şirketinde görev yapan bütün temizlik personelini, halkla İlişkiler kursuna tabi tutacağız. Sertifika zorunluluğu getirdik. Kursla ilgili gerekirse üniversiteden yardım alacağız. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki günlerde kursla ilgili detaylı bilgi açıklanacak.”

Temizlik personellerinin çalışma saatlerinin de yeniden düzenleneceğini vurgulayan Kılıçaslan, 24 saat nöbet sisteminde çalışan personelin 8/16 çalışma sistemine geçeceğini kaydetti.