Aksaray'da hırsızlık

AKSARAY (AA) – Aksaray’da, kapı kilidi kırılarak içeri girilen bir marketten çok sayıda sigara ve para çalındığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda Mustafa Çevik (42), kendisine ait iş yerinin camının kırıldığını, çok sayıda sigaranın ve kasasında bulunan bir miktar paranın çalındığını fark ederek durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polisin yaptığı incelemede, market kapılarının levye ile açılarak sigaraların ve kasada bulunan paraların çalındığını belirledi.

Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.