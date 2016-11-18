Aksaray'da hırsızlık

AKSARAY (AA) – Aksaray’da park halinde bulunan otomobilden müzik sistemi çalındı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Toki 6 Etap B-2 blok önünde Taksin Çat kendisine ait park halindeki 68 BF 558 plakalı otomobilinden müzik sisteminin çalındığını fark ederek durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, otomobilin kapı kilidinin kırılarak teyp, hoparlörler ve amfiden oluşan müzik sisteminin çalındığını belirledi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.