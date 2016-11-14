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Aksaray'da hırsızlık zanlısı tutuklandı

14 Kasım 2016 Pazartesi, 12:35
Aksaray'da hırsızlık zanlısı tutuklandı

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AKSARAY (AA) – Aksaray’da 3 farklı marketten hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 16 yaşındaki çocuk tutuklandı.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son bir hafta içinde 3 ayrı markette gerçekleşen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlattı.

Marketlerin çevresinde bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheli olarak kimliği belirlenen 16 yaşındaki H.K’yı Küçük Bölcek Mahallesi’nde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

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