Aksaray'da huzur toplantısı yapıldı

AKSARAY (AA) – Aksaray’da, huzur ve güveni ortaklaşa sağlamak amacıyla mahalle muhtarlarıyla huzur toplantısı yapıldığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, vatandaşların güvenliği ile ilgili problemlerini tartışmak, mahallelerin sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla toplantının düzenlendiği belirtildi.

Halkın güvenliği için toplantıların sık sık tekrarlanacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“İlimizde, huzur ve güveni ortaklaşa sağlamak amacıyla mahalle muhtarlarıyla huzur toplantısı yapıldı. Huzur toplantıları, suç ve suçlarla mücadelede önleyici ve vatandaşlarımıza sunulan güvenlik hizmetlerinin kalitesinin artırılmasında etkili unsurların başında yer alıyor. Bu sebeple mahalle muhtarlarıyla yapılan huzur toplantılarının sayısının artırılarak mahallelerin güvenliği konusunda işbirliğinin sağlanması konularında mutabakata varıldı.”