Aksaray'da içki denetimi

AKSARAY (AA) – Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi kaçak ve sahte içki denetimi yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince yapılan denetimlerde, eğlence mekanlarında, içki satışı yapılan yerlerde bulunan raf ve kolilerdeki içkiler tek tek kontrol edildi.

Ekipler, barkod okuma cihazıyla içkilerin kaçak olup olmadığını inceledi.

Denetimlerde esnaflara da işbirliği çağrısı yapan polis, kaçak ve sahte içki satmak isteyenleri ihbar etmelerini istedi.

Vatandaşların güvenliği için denetimlerin sık sık yapılacağı bildirildi.