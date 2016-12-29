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29 Aralık 2016 Perşembe

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Aksaray'da içki ve sigara denetimi

29 Aralık 2016 Perşembe, 14:55

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Aksaray'da içki denetimi

AKSARAY (AA) – Aksaray’da kaçak ve sahte alkollü içki, sigara denetimi yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri ve Aksaray Defterdarlığına bağlı ekipler, kentte bulunan tekel büfelerinde kaçak ve sahte alkollü içki, sigara denetimi yaptı.

Denetimlerde fatura ve belge kontrolleri yapan ekipler, uygun şartları taşımayan iş yerlerine de idari ceza uyguladı.

Denetimlerin sık sık yapılacağı bildirildi.

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