Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

AKSARAY (AA) – Aksaray’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Süleyman Okur (25) yönetimindeki 68 BN 483 plakalı otomobil, Aksaray-Konya karayolunun 10. kilometresinde tali yoldan çıkan Metin Atıcı (46) idaresindeki 68 KF 198 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan Fadimana Okur (47), Yüksel Atıcı ile Şenay (44) ve Selda Selçuk (18) yaralandı.

Aksaray Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Şenay Selçuk’un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.