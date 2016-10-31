Aksaray'da iş merkezinde sarsıntı nedeniyle inceleme

– Yakınındaki inşaat nedeniyle sarsıntı yaşandığı ihbarıyla boşaltılan, yapılan inceleme sonrası tehlike bulunmadığı belirlenen 6 katlı iş merkezindeki lisede eğitime bir gün ara verildi

AKSARAY (AA – Aksaray’da kent merkezindeki bir iş merkezi, yakındaki inşaat nedeniyle sarsıntı yaşandığı ihbarı üzerine boşaltıldı. Bina, yapılan inceleme sonrası kolon ve kirişlerinde herhangi bir soruna rastlanmaması üzerine tekrar kullanıma açıldı.

Taşpazar Mahallesi Ankara Caddesi’nde, içinde bir lisenin de bulunduğu iş merkezindeki vatandaşlar, binanın sallandığını belirterek yetkililerden yardım istedi.

Kısa sürede olay yerine gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, iş merkezindekileri tahliye etti. Binada eğitim öğren lise öğrencileri bu sırada kısa süreli panik yaşadı. Polis ekipleri ise iş merkezinin çevresine emniyet şeridi çekerek yolu araç ve yaya geçişine kapattı.

Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren incelemesinde, binanın kolon ve kirişlerinde herhangi bir soruna rastlanmadı. İş merkezindeki sallantının, yakınlardaki bir inşatta devam eden zemin sıklaştırması çalışmasından kaynaklandığı belirtildi.

AFAD Aksaray İl Müdürü Cezmi Türkmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, incelemeleri sonucunda binada sallantı olduğunu tespit ettiklerini bildirdi.

Bunun üzerine iş merkezindekileri tahliye ettiklerini dile getiren Türkmen, “Mühendislerimizle sarsıntının kaynağını araştırmaya başladık. Binadaki sallantının, yakınlardaki bir inşaatta devam eden zemin sıkılaştırması çalışmasından kaynaklandığı tespit edildi. Şu an binanın kolon ve kirişlerinde çatlama veya herhangi bir sorun yok. Bina kullanılabilir durumda fakat devam eden inşaat çalışmasını akşam saat 5’ten sonra olmasını talep edeceğiz.” dedi.

Yapılan incelemelerin ardından bina tekrar kullanıma açılırken, yaşanan panik nedeniyle iş merkezindeki lisede eğitime bir gün ara verildi.