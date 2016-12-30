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Aksaray'da iş yerinden hırsızlık

30 Aralık 2016 Cuma, 14:55

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AKSARAY (AA) – Aksaray’da iki iş yerinden televizyon ve bilgisayar kasası çalındığı iddia edildi.

Alınan bilgiye göre Yeni Sanayi Sitesi 2001 sokakta Niyazi K. (45 ) ile komşusu Osman A. (32) iş yerlerinin kapısının kırıldığını fark ederek durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis, yaptığı incelemede iş yerlerinden televizyon ve bilgisayar kasasının çalındığını tespit etti.

Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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