Aksaray'da istihdam ve mesleki eğitim toplantısı yapıldı

AKSARAY (AA) – Aksaray İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı, Vali Aykut Pekmez başkanlığında kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Valilik Ek Bina’da yapılan toplantıda, Aksaray Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mahmut Akkuş, 2017 yılı iş gücü eğitim planına istinaden yapılan faaliyetler hakkında kurul üyelerine bilgi verdi.

Akkuş, artı istihdam programı kapsamında Aksaray’da 3 bin 757 kişinin işe girdiğini söyledi.

İşe yerleştirme sayısında ilk üç ayın rakamlarını açıklayan Akkuş, şöyle konuştu:

“Aksaray’da 2017 yılı Mart sonu itibariyle 328 erkek 112 kadın olmak üzere toplam 440 kişi işe yerleştirildi. Girişimcilik eğitim programlarının sayısının arttırmak için de çalışmalar devam ediyor. Meslek edindirme kurslarına yönelik müdürlüğümüze AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz’ün girişimleri ile 4 milyon lira ek ödenek sağlandı. İlçelerde kaymakamlıklar, İl Milli Eğitim ve Halk Eğitim Müdürlükleri ile işbirliği yaparak her ilçede meslek edindirme kursu düzenlemek istiyoruz. Ayrıca ‘Ustalardan Çıraklara Geleneksel Meslek Mirasımız Programı’ uygulaması kapsamında da Aksaray İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Aile Sosyal Politikalar İşbirliğinde Taşpınar halı dokuma kursu açıldı. Bu kursumuza ilave olarak Gülağaç ilçesinde de yine halı dokumacılığı ve sepet örgü, çini üzerine yeni bir kurs daha açacağız.”