Aksaray'da istişare toplantısı yapıldı

AKSARAY (AA) – Aksaray’da İmam Hatip Okulları Platformu istişare toplantısı yapıldı.

Güzelyurt ilçesi Belediye Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıda konuşan Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, milli ve manevi değerlerine bağlı bireylerin yetişmesinin, ülkenin yarınları açısından son derece önemli olduğunu, bu amaç doğrultusunda çalıştıklarını söyledi.

Teknik ve ekonomik bakımdan gelişmiş bir ülkeye sahip olmak kadar, bunları ahlaklı, milli manevi değerlerine bağlı ve toplumsal hassasiyeti yüksek bireyler eliyle sağlamanın da önemli olduğunu ifade eden Şahin, “İmam hatip okulları bu değerleri sağlama noktasında hizmet veriyor. Bu konuda vatandaşlarımızdan da her zaman gereken ilgiyi görüyor. Bu konuda herkese teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Toplantıya platform üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve okul müdürleri katıldı.